Охрана задержала 14 человек на режимном объекте «Роскосмоса»
- РИА Новости
«7 сентября 2019 года была задержана группа из трёх человек. В ходе предварительного разбирательства выяснилось, что злоумышленники прибыли для фотографирования на крыше и внутри режимного объекта для дальнейшего размещения снимков в сети Интернет», — заявили в ведомстве.
Как уточняется, в ночь на 8 сентября до 50 человек планировали проникнуть на территорию центра и провести «вандальные действия по отношению к оборудованию».
Сначала задержали двух, а позднее ещё 12 человек, которые отправлены в отдел полиции.
О произошедшем доложено правоохранительным органам.