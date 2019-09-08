Охрана задержала 14 человек на режимном объекте «Роскосмоса»

Служба безопасности задержала 14 человек, которые планировали повредить оборудование Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

«7 сентября 2019 года была задержана группа из трёх человек. В ходе предварительного разбирательства выяснилось, что злоумышленники прибыли для фотографирования на крыше и внутри режимного объекта для дальнейшего размещения снимков в сети Интернет», — заявили в ведомстве.

Как уточняется, в ночь на 8 сентября до 50 человек планировали проникнуть на территорию центра и провести «вандальные действия по отношению к оборудованию».

Сначала задержали двух, а позднее ещё 12 человек, которые отправлены в отдел полиции.

О произошедшем доложено правоохранительным органам.