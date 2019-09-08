Жителей Сахалинской области предупредили о циклоне с ветром до 33 м/с

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Спасатели предупредили жителей Сахалинской области, что в ночь на понедельник, 9 сентября, в четырёх районах ожидается циклон с ветром до 33 м/с.
Жителей Сахалинской области предупредили о циклоне с ветром до 33 м/с
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«Ночью 9 сентября на территории Охинского, Углегорского  и Александровск-Сахалинского  районов прогнозируются сильный ветер 25-30 м/с, порывы до 33 м/с. Ночью и утром 9 сентября на территории Ногликского и Охинского районов ожидается очень сильный дождь (30 мм и более за 12 часов)», — сообщили в МЧС.

Кроме того, 9 сентября на реках возможны резкие подъёмы уровней воды на 0,5-1,5 метра.

Спасатели призвали местных жителей не покидать пределы населённых пунктов без необходимости и остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений.

Ранее в Приморском крае на 7 и 8 сентября объявили штормовое предупреждение из-за приближения тропического тайфуна «Линлин».

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