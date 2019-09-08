На Сахалине произошёл пожар в школе с избирательным участком

Короткая ссылка
Возгорание произошло в городе Невельске Сахалинской области, в школе, где расположен избирательный участок, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
На Сахалине произошёл пожар в школе с избирательным участком
  • РИА Новости

Как отмечается, первый пожарный расчёт прибыл на место происшествия спустя две минуты.

Выяснилось, что загорелся кабинет химии, огонь распространился на площади девять квадратных метров.

На борьбу с огнём потребовалось чуть более получаса, погибших и пострадавших нет, проинформировали в ведомстве.

Глава регионального избиркома Виктория Черкасова рассказала РИА Новости, что сообщение об инциденте поступило в комиссию. По её словам, участок продолжил свою работу. 

Голосование на досрочных выборах губернатора Сахалина проходит на 453 участках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить