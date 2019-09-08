На Сахалине произошёл пожар в школе с избирательным участком

Возгорание произошло в городе Невельске Сахалинской области, в школе, где расположен избирательный участок, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Как отмечается, первый пожарный расчёт прибыл на место происшествия спустя две минуты.

Выяснилось, что загорелся кабинет химии, огонь распространился на площади девять квадратных метров.

На борьбу с огнём потребовалось чуть более получаса, погибших и пострадавших нет, проинформировали в ведомстве.

Глава регионального избиркома Виктория Черкасова рассказала РИА Новости, что сообщение об инциденте поступило в комиссию. По её словам, участок продолжил свою работу.

Голосование на досрочных выборах губернатора Сахалина проходит на 453 участках.