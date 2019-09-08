На Сахалине произошёл пожар в школе с избирательным участком
- РИА Новости
Как отмечается, первый пожарный расчёт прибыл на место происшествия спустя две минуты.
Выяснилось, что загорелся кабинет химии, огонь распространился на площади девять квадратных метров.
На борьбу с огнём потребовалось чуть более получаса, погибших и пострадавших нет, проинформировали в ведомстве.
Глава регионального избиркома Виктория Черкасова рассказала РИА Новости, что сообщение об инциденте поступило в комиссию. По её словам, участок продолжил свою работу.
Голосование на досрочных выборах губернатора Сахалина проходит на 453 участках.