Нижне-Бурейская ГЭС введена в промышленную эксплуатацию

В Амурской области введена в промышленную эксплуатацию Нижне-Бурейская ГЭС. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «РусГидро».

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РИА Новости

«Нижне-Бурейская ГЭС введена в промышленную эксплуатацию, станция вышла на проектную мощность 320 МВт», — приводит РИА Новости сообщение. Отмечается, что Нижне-Бурейская ГЭС является второй ступенью Бурейского гидроэнергетического комплекса. Станция связана с расположенной выше Бурейской ГЭС. Ранее бывший заместитель председателя Госдумы по вопросам экологии, профессор кафедры системной экологии РУДН доктор технических наук Владимир Тетельмин в беседе со «Взглядом» призвал строить противопаводковые плотины в сочетании с ГЭС.