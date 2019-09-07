Нижне-Бурейская ГЭС введена в промышленную эксплуатацию

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В Амурской области введена в промышленную эксплуатацию Нижне-Бурейская ГЭС. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «РусГидро».
Нижне-Бурейская ГЭС введена в промышленную эксплуатацию
  • © Игорь Агеенко
  • РИА Новости

«Нижне-Бурейская ГЭС введена в промышленную эксплуатацию, станция вышла на проектную мощность 320 МВт», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что Нижне-Бурейская ГЭС является второй ступенью Бурейского гидроэнергетического комплекса. Станция связана с расположенной выше Бурейской ГЭС.

Ранее бывший заместитель председателя Госдумы по вопросам экологии, профессор кафедры системной экологии РУДН доктор технических наук Владимир Тетельмин в беседе со «Взглядом» призвал строить противопаводковые плотины в сочетании с ГЭС.

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