На МЦК планируют запустить беспилотные «Ласточки»

На Московском центральном кольце (МЦК) собираются запустить беспилотные «Ласточки», сообщает kp.ru.

«Буквально на прошлой неделе мы проехали в беспилотной «Ласточке». Следующий год мы планируем потратить на то, чтобы вместе с Министерством транспорта доработать нормативную базу», — заявил гендиректор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозёров.

По его словам, запустить беспилотное движение должны с 2021 года.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице открыли пересадочный узел Северянин — «Ростокино».