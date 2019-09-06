На МЦК планируют запустить беспилотные «Ласточки»
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- РИА Новости
«Буквально на прошлой неделе мы проехали в беспилотной «Ласточке». Следующий год мы планируем потратить на то, чтобы вместе с Министерством транспорта доработать нормативную базу», — заявил гендиректор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозёров.
По его словам, запустить беспилотное движение должны с 2021 года.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице открыли пересадочный узел Северянин — «Ростокино».