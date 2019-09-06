На МЦК планируют запустить беспилотные «Ласточки»

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На Московском центральном кольце (МЦК) собираются запустить беспилотные «Ласточки», сообщает kp.ru.
На МЦК планируют запустить беспилотные «Ласточки»
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Буквально на прошлой неделе мы проехали в беспилотной «Ласточке». Следующий год мы планируем потратить на то, чтобы вместе с Министерством транспорта доработать нормативную базу», — заявил гендиректор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозёров.

По его словам, запустить беспилотное движение должны с 2021 года.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице открыли пересадочный узел Северянин — «Ростокино».

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