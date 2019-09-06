Дополнительные выборы в Госсовет Удмуртии состоятся 8 сентября

Дополнительные выборы в Государственный совет Удмуртии и основные выборы депутатов муниципальных районов состоятся в воскресенье, 8 сентября. Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на региональный ЦИК.

Избирательные участки будут работать в 98 помещениях, из них 29 — в Ижевске.

Выборы в Госсовет запланированы в Центральном избирательном округе №7 и Молодёжном избирательном округе №12.

Дополнительные выборы состоятся в ряде округов Алнашского, Балезинского, Вавожского, Завьяловского, Каракулинского, Ярского и других районов.

Ранее сообщалось, что в Общественной палате Татарстана собираются создать открытый штаб наблюдателей к осенним выборам в республиканский Госсовет.