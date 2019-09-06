Дополнительные выборы в Госсовет Удмуртии состоятся 8 сентября
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Избирательные участки будут работать в 98 помещениях, из них 29 — в Ижевске.
Выборы в Госсовет запланированы в Центральном избирательном округе №7 и Молодёжном избирательном округе №12.
Дополнительные выборы состоятся в ряде округов Алнашского, Балезинского, Вавожского, Завьяловского, Каракулинского, Ярского и других районов.
Ранее сообщалось, что в Общественной палате Татарстана собираются создать открытый штаб наблюдателей к осенним выборам в республиканский Госсовет.