Дополнительные выборы в Госсовет Удмуртии состоятся 8 сентября

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Дополнительные выборы в Государственный совет Удмуртии и основные выборы депутатов муниципальных районов состоятся в воскресенье, 8 сентября. Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на региональный ЦИК.
Дополнительные выборы в Госсовет Удмуртии состоятся 8 сентября
  • © Wikimedia commons

Избирательные участки будут работать в 98 помещениях, из них 29 — в Ижевске.

Выборы в Госсовет запланированы в Центральном избирательном округе №7 и Молодёжном избирательном округе №12.

Дополнительные выборы состоятся в ряде округов Алнашского, Балезинского, Вавожского, Завьяловского, Каракулинского, Ярского и других районов.

Ранее сообщалось, что в Общественной палате Татарстана собираются создать открытый штаб наблюдателей к осенним выборам в республиканский Госсовет.

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