В ДТП с автобусами в России с начала года погибли 120 человек

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За семь месяцев 2019 года на российских дорогах зафиксировано 2955 ДТП с участием автобусов, в результате которых погибли 120 человек.
В ДТП с автобусами в России с начала года погибли 120 человек
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.

Травмы в этих ДТП получили 4565 человек.

Большинство нарушений связано с неисполнением правил организованной перевозки группы детей, междугородней перевозки пассажиров в автобусе, сидения которого не оборудованы ремнями безопасности, и при нарушении правил пользования ремнями безопасности.

Ранее телеканал «360» сообщил, что число погибших в ДТП в Московской области снизилось на 18% за год — до 467 человек.

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