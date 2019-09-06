В ДТП с автобусами в России с начала года погибли 120 человек

За семь месяцев 2019 года на российских дорогах зафиксировано 2955 ДТП с участием автобусов, в результате которых погибли 120 человек.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.

Травмы в этих ДТП получили 4565 человек.

Большинство нарушений связано с неисполнением правил организованной перевозки группы детей, междугородней перевозки пассажиров в автобусе, сидения которого не оборудованы ремнями безопасности, и при нарушении правил пользования ремнями безопасности.

Ранее телеканал «360» сообщил, что число погибших в ДТП в Московской области снизилось на 18% за год — до 467 человек.