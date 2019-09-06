В ДТП с автобусами в России с начала года погибли 120 человек
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- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Травмы в этих ДТП получили 4565 человек.
Большинство нарушений связано с неисполнением правил организованной перевозки группы детей, междугородней перевозки пассажиров в автобусе, сидения которого не оборудованы ремнями безопасности, и при нарушении правил пользования ремнями безопасности.
Ранее телеканал «360» сообщил, что число погибших в ДТП в Московской области снизилось на 18% за год — до 467 человек.