На Кубани возбудили уголовное дело после смерти ребёнка в больнице

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На Кубани возбудили уголовное дело после смерти восьмилетней девочки в больнице Каневского района, предположительно, в результате несвоевременного оказания ей медицинской помощи.
На Кубани возбудили уголовное дело после смерти ребёнка в больнице
  • РИА Новости

Об этом сообщили РИА Новости в региональном Следственном управлении.

«С целью установления обстоятельств гибели малолетней в Каневском районе возбуждено уголовное дело», — цитирует агентство представителя ведомства.

По предварительным данным, бабушка и дедушка девочки привезли её в районную больницу с болями в животе, однако врачи не выявили у ребёнка заболевания и отпустили домой, выписав обезболивающее.

На следующее утро состояние ребёнка ухудшилось, девочку госпитализировали и прооперировали, но спасти не удалось.

Ранее «Невские новости» передавали, что в Новгородской области проводят проверку по факту смерти в больнице 67-летнего мужчины.

В феврале URA.RU также сообщало, что суд Челябинска отправил под арест двух врачей по делу о смерти пациента.

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