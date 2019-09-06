На Кубани возбудили уголовное дело после смерти ребёнка в больнице
- РИА Новости
Об этом сообщили РИА Новости в региональном Следственном управлении.
«С целью установления обстоятельств гибели малолетней в Каневском районе возбуждено уголовное дело», — цитирует агентство представителя ведомства.
По предварительным данным, бабушка и дедушка девочки привезли её в районную больницу с болями в животе, однако врачи не выявили у ребёнка заболевания и отпустили домой, выписав обезболивающее.
На следующее утро состояние ребёнка ухудшилось, девочку госпитализировали и прооперировали, но спасти не удалось.
Ранее «Невские новости» передавали, что в Новгородской области проводят проверку по факту смерти в больнице 67-летнего мужчины.
В феврале URA.RU также сообщало, что суд Челябинска отправил под арест двух врачей по делу о смерти пациента.