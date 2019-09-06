Италия намерена открыть консульство во Владивостоке

Короткая ссылка
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко провёл встречу с послом Италии в России Паскуале Терраччано, который приехал на Восточный экономический форум. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
Италия намерена открыть консульство во Владивостоке
  • © Christian Reister/imageBROKER.com
  • globallookpress.com

Стороны обсудили наращивание двухстороннего экономического и культурного сотрудничества.

В частности, была затронута тема открытия во Владивостоке итальянского консульства. Работа по созданию дипломатического представительства уже идёт.

Кроме того, Италия намерена сотрудничать с краем в развитии гуманитарных связей и создании промышленных объектов.

Ранее эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с ФАН оценил значение Восточного экономического форума для России и Дальнего Востока.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить