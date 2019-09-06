Италия намерена открыть консульство во Владивостоке

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко провёл встречу с послом Италии в России Паскуале Терраччано, который приехал на Восточный экономический форум. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

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Стороны обсудили наращивание двухстороннего экономического и культурного сотрудничества. В частности, была затронута тема открытия во Владивостоке итальянского консульства. Работа по созданию дипломатического представительства уже идёт. Кроме того, Италия намерена сотрудничать с краем в развитии гуманитарных связей и создании промышленных объектов. Ранее эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с ФАН оценил значение Восточного экономического форума для России и Дальнего Востока.