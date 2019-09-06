Цивилёв рассказал о работе властей после трагедии в «Зимней вишне»

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв в беседе с RT на полях Восточного экономического форума рассказал, как строилась работа властей региона после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в 2018 году.

По словам Цивилёва, были созданы три основные направления работы администрации региона.

«Первое направление — это обязательно помочь тем людям и их родственникам, которые стали участниками этой ужасной трагедии. Мы должны были сделать всё от нас зависящее, чтобы облегчить боль от этой ситуации. Мы постоянно этим занимаемся. Я сам лично занимаюсь родственниками погибших. Я регулярно с ними встречаюсь. Помимо того, что за каждым родственником закреплён наш сотрудник соцслужбы, встречаются мои заместители», — рассказал он.

Вторым направлением стала работа над пожарной безопасностью в местах массового скопления людей. Как рассказал Цивилёв, в регионе была проведена реформа МЧС.

«И мы должны были ещё сделать так, чтобы наши дети умели сами себя защищать и защищать своих друзей и знакомых. Отдельные курсы готовили детей по этой программе. Появился свой знак — «Готов к спасению жизни». Ребёнку, который сдал на этот знак, мы в официальной обстановке вручаем его. Это очень серьёзная программа, по которой ребёнок знает, как ему действовать в той или иной ситуации. Что он должен прежде всего предпринять, как ему выйти из этой опасной зоны», — добавил Цивилёв.

Также власти региона должны были решить, что будет находиться на месте торгового центра «Зимняя вишня». В результате общественных обсуждений власти региона приняли решение создать на месте трагедии парк. Народным голосованием было решено дать ему название «Парк ангелов».

«Я поставил задачу, чтобы на этой территории, где-то 1,8 га, была собрана вся природа Кузбасса. У нас же есть и горы, есть и равнины, есть и водопады, и холмы, и леса. Чтобы, заходя туда, в этот парк, можно было почувствовать, насколько красива природа нашего Кузбасса. И насколько она хрупка, что надо о ней заботиться, о человеке и прежде всего надо заботиться о ребёнке. Идея была такая — создание места силы. За рубежом такие объекты строят за 3—5 лет. Но нам ни в коем случае нельзя было далеко уходить — слишком свежа трагедия. Поэтому я поставил амбициозную задачу в конце декабря прошлого года сделать это за восемь месяцев. И нам это удалось», — сказал губернатор Кузбасса.

Цивилёв рассказал о работе властей после трагедии в «Зимней вишне»

Также вокруг нового парка были благоустроены соседние дома, школа, детские сады, добавил он.

По словам Цивилёва, 15 сентября он планирует лично привести экскурсию по парку для журналистов и блогеров. В ночь на 16 сентября парк откроется для всех желающих.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошёл в Кемерове 25 марта 2018 года. В результате трагедии 60 человек погибли, большинство из них — дети.