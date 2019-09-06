Путин назвал самое красивое место мира

Российский лидер Владимир Путин во время встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока заявил, что не видел в мире ничего красивее Камчатки.

Один из участников встречи — вулканолог и педагог, основатель камчатского культурно-просветительского центра «Вулканариум» Сергей Самойленко, задавая вопрос, рассказал о музее.

«Камчатка вообще, конечно, — бриллиант наш, природный заповедник в целом, всё там заповедное. Я ничего более красивого в мире не видел, чем Камчатка», — отметил Путин.

Глава государства похвалил идею создания такого музея в регионе.

«То, что вы делаете, конечно, прекрасно, это замечательная инициатива. Вообще, вам можно позавидовать, поскольку вы делаете правильное дело и в то же время это ваша специальность. Это не так часто встречающееся совпадение», — указал Путин.

В августе 2018 года Путин во время отдыха назвал лес в Туве сказочным.