Путин назвал самое красивое место мира

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Российский лидер Владимир Путин во время встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока заявил, что не видел в мире ничего красивее Камчатки.
Путин назвал самое красивое место мира
  • © РИА Новости

Один из участников встречи — вулканолог и педагог, основатель камчатского культурно-просветительского центра «Вулканариум» Сергей Самойленко, задавая вопрос, рассказал о музее.

«Камчатка вообще, конечно, — бриллиант наш, природный заповедник в целом, всё там заповедное. Я ничего более красивого в мире не видел, чем Камчатка», — отметил Путин.

Глава государства похвалил идею создания такого музея в регионе.

«То, что вы делаете, конечно, прекрасно, это замечательная инициатива. Вообще, вам можно позавидовать, поскольку вы делаете правильное дело и в то же время это ваша специальность. Это не так часто встречающееся совпадение», — указал Путин.

В августе 2018 года Путин во время отдыха назвал лес в Туве сказочным

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