Чайка провёл открытый приём предпринимателей в рамках Восточного экономического форума

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Генеральный прокурор России Юрий Чайка провёл личный приём предпринимателей на V Восточном экономическом форуме. ВЭФ впервые стал площадкой для такого формата работы генпрокурора.
Чайка провёл открытый приём предпринимателей в рамках Восточного экономического форума
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Отмечается, что мероприятие прошло на интерактивной площадке Генеральной прокуратуры на ВЭФ.

Предприниматели Дальневосточного федерального округа имели возможность лично обратиться к генпрокурору.

Уточняется, что их жалобы касались долгов по государственным контрактам, обращения с твёрдыми коммунальными отходами, нарушения законодательства, закрепляющего режим работы в ТОСЭР.

Разрешение отдельных обращений Генеральная прокуратура Российской Федерации взяла на контроль.

Генпрокурор России Юрий Чайка отметил, что в России в настоящее время также есть адресные интерактивные каналы, через которые представители бизнес-сообщества могут напрямую обратиться к представителям Генеральной прокуратуры.

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