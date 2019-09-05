Чайка провёл открытый приём предпринимателей в рамках Восточного экономического форума

Генеральный прокурор России Юрий Чайка провёл личный приём предпринимателей на V Восточном экономическом форуме. ВЭФ впервые стал площадкой для такого формата работы генпрокурора.

Отмечается, что мероприятие прошло на интерактивной площадке Генеральной прокуратуры на ВЭФ.

Предприниматели Дальневосточного федерального округа имели возможность лично обратиться к генпрокурору.

Уточняется, что их жалобы касались долгов по государственным контрактам, обращения с твёрдыми коммунальными отходами, нарушения законодательства, закрепляющего режим работы в ТОСЭР.

Разрешение отдельных обращений Генеральная прокуратура Российской Федерации взяла на контроль.

Генпрокурор России Юрий Чайка отметил, что в России в настоящее время также есть адресные интерактивные каналы, через которые представители бизнес-сообщества могут напрямую обратиться к представителям Генеральной прокуратуры.