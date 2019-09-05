Чайка провёл открытый приём предпринимателей в рамках Восточного экономического форума
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- РИА Новости
Отмечается, что мероприятие прошло на интерактивной площадке Генеральной прокуратуры на ВЭФ.
Предприниматели Дальневосточного федерального округа имели возможность лично обратиться к генпрокурору.
Уточняется, что их жалобы касались долгов по государственным контрактам, обращения с твёрдыми коммунальными отходами, нарушения законодательства, закрепляющего режим работы в ТОСЭР.
Разрешение отдельных обращений Генеральная прокуратура Российской Федерации взяла на контроль.
Генпрокурор России Юрий Чайка отметил, что в России в настоящее время также есть адресные интерактивные каналы, через которые представители бизнес-сообщества могут напрямую обратиться к представителям Генеральной прокуратуры.