В Дахау почтили память расстрелянных 75 лет назад советских солдат

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На юге Германии в мемориальном комплексе на месте бывшего концлагеря Дахау состоялись траурные мероприятия в связи с 75-летием со дня расстрела 92 бойцов Красной армии. 
В Дахау почтили память расстрелянных 75 лет назад советских солдат
  • Reuters

Об этом сообщил глава Фонда Александра Печерского Илья Васильев.

Он рассказал, что расстрелянные в 1944 году солдаты были участниками лагерного сопротивления, входившего в организацию «Братский союз военнопленных» (БСВ).

Штаб организации создал в годы войны сеть ячеек более чем в 20 лагерях и наладил контакты с антифашистским немецким Народным фронтом на юге Германии. Участники союза планировали устроить восстания во всех лагерях вокруг Мюнхена и взять город под контроль, но были раскрыты гестапо. Всех руководителей БСВ и многих рядов участников организации казнили 4 сентября. 

«Существует феномен сопротивления в концлагерях, который по разным причинам не нашёл должного отражения в общепринятом знании. Речь в действительности идёт о тысячах людей, которые организовывали сопротивление в разных концлагерях, вели подпольную работу, спасали товарищей», — приводит его слова ТАСС.

Участники траурной церемонии возложили венки у крематория, где были казнены красноармейцы.

Инициативная группа Фонда Александра Печерского является организатором серии проектов «Непокорённые. Сопротивление в фашистских концлагерях».

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