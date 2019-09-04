В Омске вынесли приговор по делу о присвоении 4,3 млн рублей, предназначавшихся для покупки квартир
- РИА Новости
В 2015 году организатор преступной группы, его знакомый и сотрудница риелторского агентства обманули покупателя трёхкомнатной квартиры. Они использовали поддельный договор и оттиски печати регистрирующего органа. На счёт аффилированной организации было переведено 3 млн рублей.
Второе преступление организатор совершил совместно с другим знакомым и тем же риелтором. Им удалось похитить более 1,3 млн рублей.
Спустя год участники первого преступления избили риелтора, решившую признаться в содеянном.
Организатор получил четыре года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Его сообщник — на год меньше, сотрудница риелторского агентства — 3,5 года колонии. Ещё одна соучастница приговорена к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
Фигурантов также обязали возместить материальный ущерб.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае вынесли приговор участникам преступной группы, в течение двух лет занимавшейся мошенничеством в сфере недвижимости.