В Омске вынесли приговор по делу о присвоении 4,3 млн рублей, предназначавшихся для покупки квартир

Советский районный суд Омска рассмотрел уголовные дела в отношении участников преступной группы, обманным путём присвоивших более 4,3 млн рублей, которые предназначались для покупки квартир. Об этом сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

В 2015 году организатор преступной группы, его знакомый и сотрудница риелторского агентства обманули покупателя трёхкомнатной квартиры. Они использовали поддельный договор и оттиски печати регистрирующего органа. На счёт аффилированной организации было переведено 3 млн рублей.

Второе преступление организатор совершил совместно с другим знакомым и тем же риелтором. Им удалось похитить более 1,3 млн рублей.

Спустя год участники первого преступления избили риелтора, решившую признаться в содеянном.

Организатор получил четыре года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Его сообщник — на год меньше, сотрудница риелторского агентства — 3,5 года колонии. Ещё одна соучастница приговорена к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Фигурантов также обязали возместить материальный ущерб.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае вынесли приговор участникам преступной группы, в течение двух лет занимавшейся мошенничеством в сфере недвижимости.