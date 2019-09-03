В Петербурге провели генеральную репетицию строевой песни ко Дню российской гвардии

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В Санкт-Петербурге провели генеральную репетицию строевой песни ко Дню российской гвардии, сообщает телеканал «Звезда».
В Петербурге провели генеральную репетицию строевой песни ко Дню российской гвардии
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Её участниками стали более полутора тысяч человек, в том числе военнослужащие, курсанты военных учебных заведений, кадеты, суворовцы и нахимовцы.

Праздник отметят на Дворцовой площади в среду, 4 сентября. Будет работать площадка с вооружением и военной техникой. Посетители увидят ЗРК С-400 «Триумф», ЗРПК «Панцирь», бронеавтомобили «Рысь» и «Тайфун», РСЗО «Град» и артиллерийское орудие «Нона».

Также пройдёт выступление Ансамбля песни и пляски Западного военного округа.

Ранее «Невские новости» сообщали, что Военно-морской парад в Кронштадте, состоявшийся в воскресенье, 28 июля, посмотрели 27 тыс. зрителей.

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