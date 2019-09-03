Прокуратура начала проверку после столкновения самолётов в Шереметьеве

Прокуратура начала проверку по факту столкновения двух самолётов в аэропорту Шереметьево. Ведомство проверит соблюдение должностными лицами требований по безопасности полётов.

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«Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проведение проверки по факту столкновения двух самолётов в международном аэропорту Шереметьево», — приводит ТАСС слова представителя ведомства. Отмечается, что прокуроры также проверят соблюдение авиакомпанией прав пассажиров при осуществлении перевозки. Ранее в Шереметьеве два самолёта получили незначительные повреждения в результате удара крыльями, никто не пострадал.