Прокуратура начала проверку после столкновения самолётов в Шереметьеве

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Прокуратура начала проверку по факту столкновения двух самолётов в аэропорту Шереметьево. Ведомство проверит соблюдение должностными лицами требований по безопасности полётов.
Прокуратура начала проверку после столкновения самолётов в Шереметьеве
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«Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проведение проверки по факту столкновения двух самолётов в международном аэропорту Шереметьево», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Отмечается, что прокуроры также проверят соблюдение авиакомпанией прав пассажиров при осуществлении перевозки.

Ранее в Шереметьеве два самолёта получили незначительные повреждения в результате удара крыльями, никто не пострадал.

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