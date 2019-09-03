Благотворительный фестиваль «Добрая Москва» пройдёт 7 и 8 сентября

Благотворительный фестиваль «Добрая Москва» состоится 7 и 8 сентября на Цветном бульваре, сообщают «Известия».

Его участниками станут 40 фондов, в том числе организации, которые оказывают помощь детям и взрослым.

Они расскажут о своих проектах и представят ярмарку, на которой можно будет купить товары, сделанные их подопечными.

Также запланирован благотворительный забег, театрализованные представления, концерты.

Ранее «Невские новости» сообщали, что благотворительный кинофорум «Детский КиноМай» пройдёт 6—10 сентября в Петрозаводске.