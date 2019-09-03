Благотворительный фестиваль «Добрая Москва» пройдёт 7 и 8 сентября
- © Агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
Его участниками станут 40 фондов, в том числе организации, которые оказывают помощь детям и взрослым.
Они расскажут о своих проектах и представят ярмарку, на которой можно будет купить товары, сделанные их подопечными.
Также запланирован благотворительный забег, театрализованные представления, концерты.
Ранее «Невские новости» сообщали, что благотворительный кинофорум «Детский КиноМай» пройдёт 6—10 сентября в Петрозаводске.