Благотворительный фестиваль «Добрая Москва» пройдёт 7 и 8 сентября

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Благотворительный фестиваль «Добрая Москва» состоится 7 и 8 сентября на Цветном бульваре, сообщают «Известия».
Благотворительный фестиваль «Добрая Москва» пройдёт 7 и 8 сентября
  • © Агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев

Его участниками станут 40 фондов, в том числе организации, которые оказывают помощь детям и взрослым.

Они расскажут о своих проектах и представят ярмарку, на которой можно будет купить товары, сделанные их подопечными.

Также запланирован благотворительный забег, театрализованные представления, концерты.

Ранее «Невские новости» сообщали, что благотворительный кинофорум «Детский КиноМай» пройдёт 6—10 сентября в Петрозаводске.

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