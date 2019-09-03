В омском Минприроды рассказали о проверке предприятия из-за загрязнения атмосферы

В Омске после жалоб населения установили, какое предприятие загрязняет атмосферу, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт областного Министерства природных ресурсов и экологии.

«Источником выбросов оказалась асфальтобетонная установка, расположенная в посёлке Горячий Ключ Омского района», — заявили в ведомстве.

Сотрудники министерства провели внеплановую выездную проверку в отношении индивидуального предпринимателя, занимающегося эксплуатацией установки.

Также готовится иск в суд с требованием закрыть предприятие.

Ранее заслуженный профессор МГУ, эксперт ООН по химической безопасности, член Высшего экологического совета Госдумы Валерий Петросян в беседе с ФАН оценил заявление главы Росприроднадзора Светланы Радионовой о том, что одно из химических предприятий в Иркутской области требует рекультивации, без которой может произойти экологическая катастрофа, схожая по масштабам с чернобыльской.