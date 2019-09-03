В России начнётся производство нового вертолёта для работы на шельфе
- РИА Новости
«Сейчас будет запущен офшорный вариант Ми-171А2 — вертолёт Ми-171А3, который будет соответствовать всем требованиям для работы на шельфе, уже идёт подготовка к его производству», — рассказал он в интервью РИА Новости.
Белых отметил, что раньше в таких вертолётах не было необходимости, так как нефть добывали на суше, однако в настоящее время ситуация изменилась.
В феврале сообщалось, что Россия может в конце 2019 года начать поставку Ми-171А2 в Индию.
Кроме того, в вертолётах данных типов также заинтересованы Малайзия, Камбоджа и Бразилия.