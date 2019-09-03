В России начнётся производство нового вертолёта для работы на шельфе

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В России в скором времени планируется запустить производство нового вертолёта Ми-171А3 для работы на шельфе, сообщил управляющий директор «Улан-Удэнского авиационного завода» Леонид Белых.
В России начнётся производство нового вертолёта для работы на шельфе
  • РИА Новости

«Сейчас будет запущен офшорный вариант Ми-171А2 — вертолёт Ми-171А3, который будет соответствовать всем требованиям для работы на шельфе, уже идёт подготовка к его производству», — рассказал он в интервью РИА Новости.

Белых отметил, что раньше в таких вертолётах не было необходимости, так как нефть добывали на суше, однако в настоящее время ситуация изменилась.

В феврале сообщалось, что Россия может в конце 2019 года начать поставку Ми-171А2 в Индию.

Кроме того, в вертолётах данных типов также заинтересованы Малайзия, Камбоджа и Бразилия.

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