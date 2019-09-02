Поклонская подтвердила развод с супругом

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская подтвердила, что развелась со своим мужем, бывшим главой аппарата уполномоченного по правам человека Иваном Соловьёвым.
Поклонская подтвердила развод с супругом
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Как отметила парламентарий в своём Telegram-канале, изменения в её личной жизни «никак не отразятся на благополучии других людей».

«Поэтому комментировать эту новость не буду, предоставив такую возможность бывшему мужу», — написала она.

Ранее Соловьёв сообщил РИА Новости о расставании с Поклонской. По его словам, это произошло по причине лидерских качеств обоих супругов.

Об их бракосочетании стало известно в августе 2018 года. Позднее они рассказали, что старались избежать ажиотажа вокруг свадьбы, что «пресечь на корню все спекуляции».

Вместе пара реализовала ряд гуманитарных проектов и написала автобиографическую книгу.

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