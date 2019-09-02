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Пенсионерка отсудила у РЖД почти 2 млн рублей

Происшествия

2 сентября 2019,

Пенсионерка Валентина Шабалина отсудила у РЖД почти 2 млн рублей после того, как потеряла руку, упав под поезд по вине машинистов. Об этом RT рассказал адвокат Шабалиной Марат Аманлиев.

  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Решением Московского областного суда в пользу 73-летней Шабалиной с РЖД должно быть взыскано 1 млн 945 тыс. рублей в связи с причинением вреда здоровью. Кроме того, ответчик должен пожизненно выплачивать пострадавшей 47,7 тыс. рублей в месяц.

«Тем не менее мы будем подавать апелляцию в Верховный суд. Это будет первым случаем апелляции в ВС по искам о причинении вреда здоровью», — отметил Аманлиев.

Ранее RT сообщал, что 2017 году из-за ошибки машинистов пенсионерка попала под электричку и потеряла правую руку. Представители РЖД предлагали женщине заключить мировое соглашение, выплатив 100 тыс. рублей. Шабалина подала к РЖД иск с требованием выплатить ей более 43 млн рублей. 

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