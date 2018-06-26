Попавшая под поезд пожилая женщина добивается компенсации от РЖД

18 июля 2017 года 73-летняя Валентина Шабалина собиралась доехать с работы домой на электричке. Когда на платформе Крюково женщина заходила в вагон, её зажало дверьми поезда, который сразу же тронулся с места.

«Я никуда не торопилась — электрички ходят каждые 15 минут, — рассказала RT Шабалина. — Двери открыты были. Я взялась за поручень поставила одну ногу на пол в тамбуре, как вдруг двери резко захлопнулись. Поезд поехал, и я несколько метров прыгала на одной ноге по перрону. Потом двери резко открылись, я упала и больше ничего не помню. Когда очнулась — меня уже вытащили на перрон, и кровь лилась фонтаном».

Шабалина оказалась между вагоном и платформой. Рука пенсионерки попала под колёса и её почти полностью отсекло. Кроме того, Шабалина получила переломы, черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, сильные ушибы и ссадины.

«От фантомных болей ничего не помогает»

По заключению врачей, женщине был причинён тяжкий вред здоровью. Позже Шабалина получила третью группу инвалидности.

«У меня теперь фантомные боли — от этого ничего не помогает, — отмечает Шабалина.

В ноябре 2017 года СК на транспорте возбудил уголовное дело, а машинисту и его помощнику предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). По этой статье виновным грозит до двух лет лишения свободы.

Станция Крюково

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В ходе судебной экспертизы по делу было установлено, что машинист и его помощник нарушили несколько пунктов Правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта: они должны были осуществлять визуальный контроль за посадкой пассажиров с помощью мониторов, а также следить за работой сигнальной лампы контроля закрытия дверей.

Как рассказал RT источник в правоохранительных органах, ещё во время следствия машинист поезда покончил с собой.

Отвечать за травмирование пассажира будет помощник машиниста — Кирилл Гуленков.

Подсудимый в 2017 году окончил московский Колледж железнодорожного и городского транспорта. Помощником машиниста в моторвагонном депо Крюково он стал работать ещё во время обучения в колледже. Будучи студентом, Гуленков принимал участие профессиональных чемпионатах и занимал призовые места. На своей странице в соцсети «Вконтакте» Гуленков указывает, что также работает в РЖД слесарем.

vk.com

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Слушания по уголовному делу в отношении Гуленкова должны начаться в Зеленоградском районном суде в конце июня.

Кирилл Гуленков на вопросы RT отвечать отказался.

Адвокат Гуленкова Наталья Ровда рассказала RT, что её подзащитный вину не признаёт, однако позицию защиты раскрывать не стала.

В случае признания помощника машиниста виновным, ему грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Минимальная санкция по этому составу УК — штраф в размере от 100 до 300 тыс. руб.

«Кто меня теперь возьмёт на работу»

Спустя год после происшествия Шабалина добивается денежной компенсации за травму.

«Я трудилась заведующей лаборатории в ГБУ «Московское объединение ветеринарии», — рассказывает Шабалина. — Теперь навсегда потеряла возможность полноценно работать. Кто меня без руки, да ещё в таком возрасте, возьмёт».

Шабалина дважды подавала в РЖД досудебные претензии, однако с госкомпанией договориться не удалось. В итоге, пенсионерка подала в Химкинский городской суд иск о взыскании с госкомпании 40 миллионов рублей морального вреда, 3,5 миллионов рублей утраченного заработка единовременным капитализированным платежом за 3 года вперёд, а также пожизненное содержание в размере 95 тыс. рублей в месяц.

«Валентина Васильевна родилась во время Великой Отечественной войны, — комментирует RT ситуацию адвокат Шабалиной Марат Аманлиев. — Она выжила в те страшные годы войны и голода, а лишилась руки в мирное время. Женщина до конца своих дней не сможет решать элементарные бытовые вопросы: помыть посуду, сходить в душ, одеться, купить продукты, сделать уборку в квартире. Поскольку она правша, то даже подписать документы или написать письмо родственникам теперь не в состоянии».

Защитник полагает, что шансы на удовлетворение иска в полном объёме крайне малы. «По таким искам размеры компенсаций, как правило, ничтожно маленькие», — говорит Аманлиев.

По словам адвоката, на первом заседании по иску Шабалиной представитель госкомпании заявил, что необходимо установить степень утраты трудоспособности.

«У человека руки нет — что тут определять, — говорит Аманлиев. — Уже после заседания представитель компании предложил заключить мировое соглашение, выплатив 100 тысяч рублей. Но нас такая сумма не устраивает».

В пресс-службе РЖД на запрос RT не ответили.

«Транспортное средство повышенной опасности»

«Люди понимают, что суды назначают в таких делах мизерные компенсации. По гибели человека — это максимум 100—150 тысяч. За инвалидность и того меньше. В итоге в суд идёт только каждый десятый», — поясняет RT адвокат Игорь Трунов.

При этом, по словам Трунова, такие иски — беспроигрышные.

«Неважно, виноват машинист или нет, — уточняет собеседник. — Поезд — транспортное средство повышенной опасности, поэтому перевозчик несет ответственность за гибель или травмы пассажиров в любом случае».

Что касается уголовной ответственности за травмирование или гибель пассажиров, то, по мнению Трунова, эффективнее накладывать на штрафы на саму компанию. «Какой смысл сажать или штрафовать одного машиниста — общую проблему с безопасностью это не решает, — говорит он. — Куда эффективнее заставлять платить серьёзные штрафы самого перевозчика. Это будет стимулировать инвестировать в развитие инфраструктуры и повышении безопасности».