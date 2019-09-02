Суд в Красноярске повторно ограничил удерживавшего сына Колиберду в родительских правах

Красноярский краевой суд повторно ограничил в родительских правах Максима Колиберду, который более года незаконно удерживал своего малолетнего сына. Об этом сообщила RT адвокат матери мальчика Татьяны Колиберды Наталья Зайцева.

© Фото из личного архива Татьяны Колиберды

«Суд счёл обоснованным решение первой инстанции об ограничении Максима Александровича в родительских правах без указания срока ограничения. Решение вступило в законную силу», — сказала Зайцева.

По её словам, защита Максима Колиберды была не согласна с результатами психиатрической экспертизы и пыталась приобщить к делу характеристики, полученные после решения первой инстанции. В результате судьи пригласили на заседание психиатра, проводившего экспертизу.

«Максим Александрович спросил у психиатра, может ли он изменить выводы экспертов. Психиатр ответила, что для этого необходима работа над собой именно Максима Александровича Колиберды. Но он, на мой взгляд, так и не осознал всю серьёзность происходящего, лишён возможности критически относиться к своим поступкам», — рассказала Зайцева.

Адвокат также отметила, что теоретически Колиберда может оспорить решение в кассационном суде, но лишь при наличии доказательств нарушения норм материального или процессуального права.

«А то, что он прошёл дистанционно психиатрическую экспертизу у частнопрактикующего психиатра, не является основанием для подачи кассации», — сказала Зайцева.

В мае RT сообщал, что прокуратура и опека Красноярского края выступили за ограничение отца шестилетнего Марка Колиберды в правах. Советский районный суд поддержал доводы ведомств. Мужчина более года удерживал ребёнка вопреки вердикту суда, постановившего вернуть его матери.