RT представил документальный фильм «Беслан. Жизнь за ангелов»

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Документальный канал RTД представил фильм «Беслан. Жизнь за ангелов», который рассказывает о судьбах тех, кто пережил трагедию в Беслане 15 лет назад.
RT представил документальный фильм «Беслан. Жизнь за ангелов»
  • © Антон Подгайко
  • РИА Новости

Одним из тех, кто работал над созданием ленты, стал журналист, освещавший эту трагедию в 2004 году.

Герои картины — участники тех событий: три бывшие заложницы и боец группы «Альфа». Они вернулись в школу №1, чтобы рассказать о захвате и последующем штурме здания, а также о том, как трагедия повлияла на судьбы жителей города.

1 сентября 2004 года террористы захватили бесланскую школу №1 в Северной Осетии, ворвавшись туда во время праздничной линейки.

На третий день в спортзале, заполненном детьми и педагогами, произошли взрывы, начался пожар.

Погибли более 300 из 1128 заложников, в том числе 186 детей. Теракт также унёс жизни десяти сотрудников спецназа ФСБ, шести гражданских спасателей, двоих сотрудников МЧС и одного милиционера.

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