Полицейские спасли женщину с ребёнком из горящей квартиры в Москве

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Полицейские спасли женщину с ребёнком из горящей квартиры в Бутырском районе, передаёт «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Полицейские спасли женщину с ребёнком из горящей квартиры в Москве
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Старшие сержанты Константин Иванов и Сергей Потапов находились на вызове по сигналу «02» о нарушении тишины в многоквартирном доме на улице Яблочкова.

Они заметили, что из окон квартиры в доме напротив идёт дым и видны языки пламени, и направились на место возгорания, сообщив о произошедшем в экстренные службы.

Когда сотрудники полиции поднялись на 11-й этаж, то увидели, что лестничный пролёт уже стал заполняться дымом. Они зашли в квартиру, где находились женщина и маленький ребёнок. Иванов взял мальчика на руки и отнёс на улицу, где ждала машина скорой помощи. Потапов принял меры по эвакуации женщины и остальных жильцов.

Мать с ребёнком госпитализированы. Угрозы жизни и здоровью нет.

Ранее RIA56 сообщало, что школьника из Оренбургской области наградили за спасение детей при пожаре.

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