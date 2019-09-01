Путин поздравил ТАСС со 115-летием

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Российский лидер Владимир Путин поздравил информационное агентство ТАСС со 115-летием. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин поздравил ТАСС со 115-летием
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Вы по праву можете гордиться историей легендарного ТАСС, многими поколениями предшественников — талантливых, увлечённых, преданных избранному делу людей, которые всегда, в самых сложных условиях достойно выполняли свой долг, подавали пример высочайшего профессионализма, твёрдой приверженности принципам журналистской этики, за прошедшие годы внесли большой вклад в развитие отечественных СМИ», — говорится в послании.

Путин отметил, что, «как и в прежние времена, точность, оперативность и объективность информационных материалов остаются фирменным стилем деятельности центрального офиса ТАСС и его корпунктов в России и за рубежом».

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