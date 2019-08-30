RT представит документальный фильм «Беслан. Жизнь за ангелов»

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Канал RTД представит фильм «Беслан. Жизнь за ангелов», который расскажет о судьбах тех, кто пережил трагедию в Беслане 15 лет назад, премьера назначена на 1 сентября.
RT представит документальный фильм «Беслан. Жизнь за ангелов»
  • © RT

Вместе с участниками событий съёмочная группа RTД вернулась в школу №1 Беслана, чтобы вспомнить дни трагедии.

Авторы фильма расскажут, как сложились судьбы бывших заложников, и поговорят с офицером спецназа, который участвовал в их спасении.

 «В заложниках была я, моя мама, мой старший брат Борис, старшая сестра Вера и двоюродная сестра Аня. Остались в живых я, мама и сестра Аня. Иногда ты задаёшь себе вопрос: почему вот брат и сестра? Мы сидели рядом. И их нет, а ты есть. Даже не почему, а для чего я осталась жива. Это же не просто так. Наверное, я в какой-то степени должник. Я в долгу у этого мира. Я должна оправдать свою жизнь чем-то хорошим», — сказала ученица школы №1 Беслана Ирина Гуриева, которой в 2004 году было 7 лет.

О своих воспоминаниях рассказала и Дзерасса Кудзаева, которая 15 лет назад пошла в первый класс и была на школьной линейке со всей семьёй.

«Мы должны были дать первый звонок, и я помню, мне ещё дали колокольчик. Я помню, мальчик уже поднял меня, дали в руки этот колокольчик, и… прозвенеть я не успела», — вспоминает она.

В 2011 году фильм RTД о трагедии в Беслане «Город маленьких ангелов» получил серебряную статуэтку премии в области теле- и веб-дизайна OMNI Intermedia Awards.

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