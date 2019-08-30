Boeing и «Сколково» изучат влияние человеческого фактора на безопасность полётов

Президент компании Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко в интервью RT заявил о запуске совместного с инновационным центром «Сколково» проекта по изучению влияния человеческого фактора на безопасность полётов гражданской авиации.

По словам Кравченко, расположенный в Одинцовском районе научный кластер обладает необходимой для этого материально-технической базой.

«Особенность этого проекта заключается в том, что мы будем применять самые современные достижения в сфере высоких технологий, включая искусственный интеллект, машинное обучение, большие данные (big data. — RT) и достижения биомедицины. «Сколково» является идеальным местом для этого», — сказал Кравченко на полях Международного авиакосмического салона — 2019.

Топ-менеджер напомнил, что ранее Boeing установил в центре «Сколково» четыре тренажёра для обучения лётчиков. Кравченко считает, что здесь сформирован «конгломерат» исследовательских и коммерческих институтов, включая медико-биологический кластер и «Сколтех».

«Безопасность для всех людей в авиационной отрасли является самым главным приоритетом. Она находится вне конкуренции, региональной, политической и индустриальной», — подчеркнул Кравченко.

Компания Boeing стала одним из многочисленных иностранных участников МАКС-2019. На авиасалоне в Жуковском она представила макеты новейших авиалайнеров и сверхзвукового пассажирского самолёта. Резиденты «Сколково» продемонстрировали на выставке беспилотник с гибридным двигателем и микроспутник.