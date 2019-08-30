Стали известны обстоятельства смерти детдомовца в Сергиевом Посаде

В Министерстве социального развития Московской области рассказали RT об обстоятельствах смерти шестилетнего Владислав Журавлёва, который был воспитанником детского дома-интерната в Сергиевом Посаде.

Отмечается, что ребёнок скончался в реанимации районной больницы.

По данным ведомства, мальчик был госпитализирован 19 июля. Врачи боролись за жизнь ребёнка, но 16 августа он скончался.

О смерти мальчика семью не оповещали, так как родители были лишены прав и ни разу не навещали больного ребёнка за всё время его пребывания в интернате, объяснили в Минсоцразвития.

«За время пребывания Журавлёва в интернате никто из потенциальных опекунов и приёмных родителей в органы опеки так и не обратился — всё это время мальчик был на попечении у государства», — поясняли в ведомстве.

Ранее бабушка мальчика Светлана Журавлёва рассказала RT, что семья узнала о смерти ребёнка лишь спустя пять дней после похорон.