Эксперт прокомментировал предложение ГИБДД законодательно ограничить скорость перевозки детей

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Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал предложение ГИБДД законодательно ограничить скорость перевозки детей.
Эксперт прокомментировал предложение ГИБДД законодательно ограничить скорость перевозки детей
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Как считает эксперт, инициативу будет трудно реализовать, если ограничения затронут лишь автомобилистов с детьми в салоне. По словам Моржаретто, самый безопасный скоростной режим — тот, с которым на конкретной дороге едут все.

«Речь, скорее всего, идёт о том, что надо подумать, как убрать люфт, который у нас существует в законодательстве, который не наказывает, если автомобиль движется со скоростью до 20 км/ч. У нас, к сожалению, скорость разрешена, допустим, 90 км/ч, а все считают, что надо ехать 100 км/ч, так как нет штрафа», — заявил он.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин в беседе с Nation News прокомментировал предложение ГИБДД законодательно ограничить скорость перевозки детей.

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