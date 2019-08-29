На МАКС-2019 представили истребитель МиГ-1.44 МФИ

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На Международном авиационно-космическом салоне в подмосковном Жуковском представили российский многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-1.44 МФИ, сообщает телеканал «Звезда».
На МАКС-2019 представили истребитель МиГ-1.44 МФИ
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Он существует в единственном экземпляре.

Первый полёт МиГ-1.44 совершил в 2000-х годах, но проект закрыли. Впоследствии концепцию во многом заимствовали китайские авиастроители при создании истребителя пятого поколения.

«Кили самолёта имеют поворотную часть, и на скорости именно они удерживают самолёт в нужном положении. Мощные двигатели позволяют разгоняться ему до 3 тыс. км/ч. Рулевые машинки и переднее горизонтальное оперение позволяют совершать очень серьёзные и очень точные манёвры в воздухе», — заявил обозреватель «Звезды» Алексей Самолётов.

Ранее авиаэксперт Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил роль Международного авиационно-космического салона в расширении экспортных возможностей российских компаний.

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