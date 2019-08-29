В Петербурге обсудили подготовку к 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации

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В Санкт-Петербурге обсудили подготовку к 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO), сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт городской администрации.
В Петербурге обсудили подготовку к 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации
  • РИА Новости

По предварительной оценке, зарегистрировано 965 делегатов и 78 министров по туризму. Гости начнут прибывать 9 сентября. Само мероприятие будет проходить в течение пяти дней.

На рабочей встрече поднимались темы безопасности, транспорта, питания, проживания, информационного сопровождения и культурной программы, передают «Новости Приморского района Санкт-Петербурга».

UNWTO — специализированное межправительственное учреждение системы ООН, объединяющее 158 стран-участниц, шесть ассоциированных территорий, две территории в статусе наблюдателя и более 500 аффилированных организаций.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице впервые пройдёт специальная выездная программа Генассамблеи Всемирной туристской организации.

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