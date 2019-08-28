В Москве планируют запустить систему аэротакси

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Компания «ВР-Технологии» (входит в холдинг «Вертолёты России») и «Яндекс. Такси» подписали соглашение о создании городской системы аэромобильности, передаёт РИА Новости.
В Москве планируют запустить систему аэротакси
  • РИА Новости

Сообщается, что документ предусматривает разработку целой экосистемы. В неё войдут беспилотники и пилотируемые аппараты, система управления воздушным движением и прочее.

По словам гендиректора «ВР-Технологий» Александра Охонько, в 2020 году начнутся тестовые полёты в пригород и в зону МКАД. 

«Если безопасность и рентабельность подтвердятся, то будем планировать полёты из городской черты в зону аэропортов», — сказал он.

Глава компании оценил примерную стоимость 15-минутного полёта на аэротакси в Москве в 3 тыс. рублей.

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