В Москве планируют запустить систему аэротакси

Компания «ВР-Технологии» (входит в холдинг «Вертолёты России») и «Яндекс. Такси» подписали соглашение о создании городской системы аэромобильности, передаёт РИА Новости.

Сообщается, что документ предусматривает разработку целой экосистемы. В неё войдут беспилотники и пилотируемые аппараты, система управления воздушным движением и прочее.

По словам гендиректора «ВР-Технологий» Александра Охонько, в 2020 году начнутся тестовые полёты в пригород и в зону МКАД.

«Если безопасность и рентабельность подтвердятся, то будем планировать полёты из городской черты в зону аэропортов», — сказал он.

Глава компании оценил примерную стоимость 15-минутного полёта на аэротакси в Москве в 3 тыс. рублей.