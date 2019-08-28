СМИ сообщили подробности об эвакуации жильцов из горящего здания в Подмосковье

В Московской области рабочие, делавшие капитальный ремонт дома, вывели из горевшего здания несколько десятков человек, сообщает телеканал «360».

«Было очень сильное задымление, и пламя огня уже выбивалось из окон», — заявил руководитель проекта по городу Видное Олег Алёхин.

По его словам, было только начало рабочего дня.

Как отметил Алёхин, людей эвакуировали вниз с помощью люлек.

«Мои сотрудники выполнили профессионально свой долг», — сказал он.

Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали возгорание за час. В МинЖКХ заявили, что ремонт будет продолжен.

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