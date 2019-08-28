СМИ сообщили подробности об эвакуации жильцов из горящего здания в Подмосковье
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- РИА Новости
«Было очень сильное задымление, и пламя огня уже выбивалось из окон», — заявил руководитель проекта по городу Видное Олег Алёхин.
По его словам, было только начало рабочего дня.
Как отметил Алёхин, людей эвакуировали вниз с помощью люлек.
«Мои сотрудники выполнили профессионально свой долг», — сказал он.
Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали возгорание за час. В МинЖКХ заявили, что ремонт будет продолжен.
Ранее RIA56 сообщало, что школьника из Оренбургской области наградили за спасение детей при пожаре.