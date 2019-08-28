В Москве пройдёт «Марафон успешных школьников»
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- РИА Новости
Организатор — департамент по конкурентной политике. Образовательный марафон приурочен ко Дню города.
Как заявил заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, подготовка новых квалифицированных кадров для экономической сферы столицы начинается ещё в школе. Он отметил, что именно довузовское образование во многом помогает выбрать будущую профессию.
По словам Ефимова, в рамках марафона запланированы, например, мастер-классы и бизнес-игры.
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что более 700 мероприятий состоится в рамках форума «Город образования» на ВДНХ.