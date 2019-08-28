В Москве пройдёт «Марафон успешных школьников»

В Москве состоится «Марафон успешных школьников». Его проведут 7 сентября в павильоне «Умный город» на ВДНХ, сообщает НСН.

Организатор — департамент по конкурентной политике. Образовательный марафон приурочен ко Дню города.

Как заявил заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, подготовка новых квалифицированных кадров для экономической сферы столицы начинается ещё в школе. Он отметил, что именно довузовское образование во многом помогает выбрать будущую профессию.

По словам Ефимова, в рамках марафона запланированы, например, мастер-классы и бизнес-игры.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что более 700 мероприятий состоится в рамках форума «Город образования» на ВДНХ.