В Москве пройдёт «Марафон успешных школьников»

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В Москве состоится «Марафон успешных школьников». Его проведут 7 сентября в павильоне «Умный город» на ВДНХ, сообщает НСН.
В Москве пройдёт «Марафон успешных школьников»
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Организатор — департамент по конкурентной политике. Образовательный марафон приурочен ко Дню города.

Как заявил заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, подготовка новых квалифицированных кадров для экономической сферы столицы начинается ещё в школе. Он отметил, что именно довузовское образование во многом помогает выбрать будущую профессию.

По словам Ефимова, в рамках марафона запланированы, например, мастер-классы и бизнес-игры.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что более 700 мероприятий состоится в рамках форума «Город образования» на ВДНХ.

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