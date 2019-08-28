Эксперт прокомментировал сообщения о разработке в России нового вертолёта

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Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с радио Sputnik прокомментировал сообщения о разработке в России нового вертолёта.
Эксперт прокомментировал сообщения о разработке в России нового вертолёта
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

«Сейчас «Вертолëты России» представили на аэрокосмическом салоне МАКС-2019 новый вертолёт с новыми техническими решениями. Но это не предел, формируется принципиально новая концепция создания вертолëта на базе конструкторских бюро Камова и Миля при активном участии вертолëтного завода Казани», — заявил он.

По его словам, это говорит о готовности предложить ряд вертолëтов, включающий разработку узлов с принципиально новыми технологиями. Как считает эксперт, вертолëтная платформа обеспечит целый ряд заказчиков.

Кошкин добавил, что прорывные идеи способствуют развитию всех отечественных линеек вертолëтов.

Ранее авиаэксперт Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил роль Международного авиационно-космического салона в расширении экспортных возможностей российских компаний.

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