Эксперт прокомментировал сообщения о разработке в России нового вертолёта

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с радио Sputnik прокомментировал сообщения о разработке в России нового вертолёта.

«Сейчас «Вертолëты России» представили на аэрокосмическом салоне МАКС-2019 новый вертолёт с новыми техническими решениями. Но это не предел, формируется принципиально новая концепция создания вертолëта на базе конструкторских бюро Камова и Миля при активном участии вертолëтного завода Казани», — заявил он.

По его словам, это говорит о готовности предложить ряд вертолëтов, включающий разработку узлов с принципиально новыми технологиями. Как считает эксперт, вертолëтная платформа обеспечит целый ряд заказчиков.

Кошкин добавил, что прорывные идеи способствуют развитию всех отечественных линеек вертолëтов.

Ранее авиаэксперт Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил роль Международного авиационно-космического салона в расширении экспортных возможностей российских компаний.