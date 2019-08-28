Суд отправил на лечение обвиняемого в угоне самолёта жителя ХМАО

Суд Ханты-Мансийского автономного округа в среду, 28 августа, принял решение отправить на принудительное лечение Павла Шаповалова, пытавшегося в январе угнать самолёт компании «Аэрофлот».

«Шаповалов представляет опасность для общества», — цитирует РИА Новости судью Алексея Москвина.

Отмечается, что Шаповалов был освобождён от уголовной ответственности по п. «в» ч. 2 ст. 211 УК России, после чего ему было назначено принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь.

23 января Шаповалов был арестован за попытку угона пассажирского самолёта, который следовал из Сургута в Москву.