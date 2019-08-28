Танкисты ЗВО провели учения в Воронежской области

Танкисты общевойсковой армии Западного военного округа провели учения в Воронежской области, сообщает телеканал «Звезда».

Они отработали стрельбы методами «танковая карусель» и «танковые штаны». Названия основаны на особенностях применения боевых тактических приëмов.

Пока первый танк выполняет стрельбу с места, второй загружает боекомплект. При выдвижении первого на фланговую стрельбу второй занимает позицию, чтобы стрелять с места. Секторы стрельбы, поднятие мишеней и расстояние до них экипажи заранее не знают.

Военнослужащие выполняют задачи с помощью танкового пулемëта на дальности от 200 до 2200 м. За счëт сокращения времени показа мишеней уменьшается время прицеливания и возрастает темп стрельбы.

В занятиях участвуют более 900 военнослужащих и около 250 единиц вооружения и военной техники.

Ранее ФАН сообщало, что в учениях на территории Центрального военного округа участвуют более 30 тыс. человек.