Девять человек пострадали в ДТП с автомобилем BlaBlaCar под Волгоградом

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Зарегистрированный в сервисе BlaBlaCar автомобиль опрокинулся на трассе под Волгоградом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Девять человек пострадали в ДТП с автомобилем BlaBlaCar под Волгоградом
  • РИА Новости

«Минивэн из Астрахани: девять человек, включая водителя BlaBlaCar... Все пострадали, все в больнице, трое тяжёлых», — цитирует РИА Новости сообщение.

По предварительным данным, автомобиль, который направлялся из Астрахани в Москву, не вписался в поворот при въезде в Волгоград из Светлоярского района и врезался в поливную трубу.

Ранее глава сервиса BlaBlaCar в России Ирина Рейдер в беседе с Nation News прокомментировала сообщения СМИ о предложении запретить этот сайт поиска попутчиков, а также популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов из-за сотрудничества с нелегальными перевозчиками.

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