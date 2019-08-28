В Сергиевом Посаде начали проверку после смерти воспитанника детдома

Короткая ссылка
Следственные органы начали проверку в детском доме Сергиева Посада после сообщений в СМИ о смерти шестилетнего воспитанника учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Московской области.

«Организовано проведение доследственной проверки по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о том, что в Сергиево-Посадком детском доме-интернате скончался шестилетний мальчик», — говорится в сообщении.

Следователи планируют изъять в учреждении необходимую медицинскую документацию, а также опросить персонал детского дома и родителей умершего ребёнка.

Ранее СМИ передавали, что в подмосковном детдоме скончался ребёнок, которого органы опеки изъяли из семьи после того, как мать мальчика стала фигурантом уголовного дела.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить