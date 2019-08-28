В Сергиевом Посаде начали проверку после смерти воспитанника детдома

Следственные органы начали проверку в детском доме Сергиева Посада после сообщений в СМИ о смерти шестилетнего воспитанника учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Московской области.

«Организовано проведение доследственной проверки по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о том, что в Сергиево-Посадком детском доме-интернате скончался шестилетний мальчик», — говорится в сообщении.

Следователи планируют изъять в учреждении необходимую медицинскую документацию, а также опросить персонал детского дома и родителей умершего ребёнка.

Ранее СМИ передавали, что в подмосковном детдоме скончался ребёнок, которого органы опеки изъяли из семьи после того, как мать мальчика стала фигурантом уголовного дела.