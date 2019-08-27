Эксперты назвали средний возраст автовладельцев в России

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Эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали средний возраст автовладельцев в России. Это 37 лет, сообщает Inforeactor.
Эксперты назвали средний возраст автовладельцев в России
  • Reuters

Во время опросов специалисты проверили более 240 тыс. анкет. Респондентами были россияне в возрасте от 18 до 65 лет.

Средний показатель варьируется в зависимости от конкретной марки. К примеру, продукцию Infiniti покупают автовладельцы в возрасте 33 лет.

Средний возраст владельцев машин Lada, Honda, Mazda, Subaru и Mercedes-Benz оценивается в 36 лет.

40-летние россияне обычно предпочитают Renault, Land Rover, Suzuki и Chery.

Ранее Nation News сообщало, что россияне купили 3,86 млн новых и подержанных легковых автомобилей с начала 2019 года.

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