Эксперты назвали средний возраст автовладельцев в России
- Reuters
Во время опросов специалисты проверили более 240 тыс. анкет. Респондентами были россияне в возрасте от 18 до 65 лет.
Средний показатель варьируется в зависимости от конкретной марки. К примеру, продукцию Infiniti покупают автовладельцы в возрасте 33 лет.
Средний возраст владельцев машин Lada, Honda, Mazda, Subaru и Mercedes-Benz оценивается в 36 лет.
40-летние россияне обычно предпочитают Renault, Land Rover, Suzuki и Chery.
Ранее Nation News сообщало, что россияне купили 3,86 млн новых и подержанных легковых автомобилей с начала 2019 года.