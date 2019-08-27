В Москве экс-полицейских осудят за фиктивную регистрацию 64 тысяч мигрантов

В Москве двоих бывших полицейских будут судить за незаконную постановку на учёт более 64 тыс. мигрантов и получение взятки в 44 млн рублей.

«Соучастники получили от лиц, представляющих интересы иностранных граждан, взятку в размере более 44 млн рублей за организацию незаконной постановки на миграционный учёт по месту пребывания на территории Новой Москвы», — приводит РИА Новости слова старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлии Ивановой.

Она отметила, что соучастники осуществили фиктивную постановку на учёт по месту пребывания более 64 тыс. иностранцев.

По её словам, по делу также проходят шесть человек, не имевших отношения к государственной службе.

В мае 2019 года сообщалось, что в России в 2018 году более 68 тыс. человек были сняты с фиктивной постановки на учёт.