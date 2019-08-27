В Национальном автомобильном союзе оценили возможность обжаловать штрафы за нарушение ПДД онлайн

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал сообщение о том, что обжаловать штрафы за нарушение ПДД в России можно будет онлайн.

Как считает Хайцеэр, с появлением нового сервиса водители получат возможность быстрее достучаться до органов власти и вступить с ними в диалог.

«Если вы понимаете, что ваше письмо дойдёт и это видно, есть определённый регламент, который требует с исполнителя ответить в определённый срок, то уже появляется диалог», — сказал он.

По его мнению, в мире информационных технологий это актуально и перспективно, но могут быть свои нюансы.

Ранее замглавы Минкомсвязи Максим Паршин заявил «Известиям», что на сайте госуслуг в 2020 году планируется запустить в тестовом режиме сервис, благодаря которому российские автовладельцы смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД онлайн.