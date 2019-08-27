В России временно ограничили ввоз озоноразрушающих веществ

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Правительство России ввело временное ограничение на ввоз на территорию страны озоноразрушающих веществ (ОРВ) с 7 сентября по 31 декабря 2019 года для обеспечения охраны озонового слоя России.
В России временно ограничили ввоз озоноразрушающих веществ
  • РИА Новости

«Цель введённых ограничений — обеспечить охрану озонового слоя атмосферы и выполнение обязательств России по Венской конвенции об охране озонового слоя и по Монреальскому протоколу», — говорится в сообщении на сайте правительства.

В России установлен объём разрешённого ввоза ОРВ на территорию страны. Он будет распределяться следующим образом: 60% объёма отдадут тем заявителям, которые в 2018 году уже ввозили озоноразрушающие вещества в Россию.

Ещё 35% объёма ОРВ будет распределено между заявителями, которые в прошлом году данной деятельностью не занимались. Остальные 5% объёма отдадут тем, кто подал в 2018 году заявления, получил разрешение, но не ввозил такие вещества.

Ранее в ООН заявили, что к середине века озоновый слой Земли может полностью восстановиться

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