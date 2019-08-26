В Госдуме оценили сообщения о возможном открытии магазинов в отделениях «Почты России»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг в беседе с Nation News оценил сообщения о возможном открытии магазинов и аптек в отделениях «Почты России».

«Я считаю, что «Почта России» должна зарабатывать на снижении издержек в основном бизнесе — доставке корреспонденции», — заявил депутат.

Он отметил, что в идеале необходимо посмотреть бизнес-план, и тогда уже можно будет более взвешенно оценивать.

Ранее «Известия» сообщали, что «Почта России» попросила почти 85 млрд рублей из бюджета для преобразования своих отделений в подобие алкогольных магазинов, аптек, МФЦ, образовательных и медицинских учреждений.