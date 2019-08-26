В Госдуме оценили сообщения о возможном открытии магазинов в отделениях «Почты России»
- РИА Новости
«Я считаю, что «Почта России» должна зарабатывать на снижении издержек в основном бизнесе — доставке корреспонденции», — заявил депутат.
Он отметил, что в идеале необходимо посмотреть бизнес-план, и тогда уже можно будет более взвешенно оценивать.
Ранее «Известия» сообщали, что «Почта России» попросила почти 85 млрд рублей из бюджета для преобразования своих отделений в подобие алкогольных магазинов, аптек, МФЦ, образовательных и медицинских учреждений.