В Госдуме оценили сообщения о возможном открытии магазинов в отделениях «Почты России»

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг в беседе с Nation News оценил сообщения о возможном открытии магазинов и аптек в отделениях «Почты России».
В Госдуме оценили сообщения о возможном открытии магазинов в отделениях «Почты России»
  • РИА Новости

«Я считаю, что «Почта России» должна зарабатывать на снижении издержек в основном бизнесе — доставке корреспонденции», — заявил депутат.

Он отметил, что в идеале необходимо посмотреть бизнес-план, и тогда уже можно будет более взвешенно оценивать.

Ранее «Известия» сообщали, что «Почта России» попросила почти 85 млрд рублей из бюджета для преобразования своих отделений в подобие алкогольных магазинов, аптек, МФЦ, образовательных и медицинских учреждений.

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