СК возбудил дело после крушения вертолёта на Кубани
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении Южного следственного управления на транспорте СК России.
Дело возбуждено по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшем по неосторожности смерть человека.
«Возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолёта Ми-2 в Краснодарском крае (ч. 2 ст. 263 УК России)», — заявили в СК.
Ранее власти Каневского района Кубани заявили, что пилот вертолёта Ми-2, предположительно, не выдержал необходимую высоту полёта.
ЧП произошло 24 августа.