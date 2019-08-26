СК возбудил дело после крушения вертолёта на Кубани

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения вертолёта Ми-2 в районе станицы Челбасской Краснодарского края, в результате которого погиб пилот.
СК возбудил дело после крушения вертолёта на Кубани
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении Южного следственного управления на транспорте СК России. 

Дело возбуждено по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшем по неосторожности смерть человека. 

«Возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолёта Ми-2 в Краснодарском крае (ч. 2 ст. 263 УК России)», — заявили в СК.

Ранее власти Каневского района Кубани заявили, что пилот вертолёта Ми-2, предположительно, не выдержал необходимую высоту полёта.

ЧП произошло 24 августа.

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