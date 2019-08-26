Эксперт оценил данные о соотношении численности мужчин и женщин в России

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Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с НСН оценил данные о соотношении численности мужчин и женщин в России.
Эксперт оценил данные о соотношении численности мужчин и женщин в России
  • РИА Новости

«Мужчин рождается на 3—5% больше в мире в целом и в России в том числе. Изначально мальчиков больше, чем девочек. Но во всём мире при этом сохраняется меньшая продолжительность жизни мужчин, чем женщин», — заявил он.

По его словам, это мировая специфика, которую определяет очевидная разница в жизнедеятельности и здоровье разных полов.

Что касается России, то разрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин составляет до 10 лет, напомнил эксперт. Он также отметил «сверхсмертность» молодых мужчин, которая объясняется несчастными случаями и нездоровым образом жизни.

По данным Росстата, в текущем году на 1 тыс. мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет 1 тыс. к 1128.

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