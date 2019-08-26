Инструктор EASA рассказал о работе тренировочных центров в авиакомпаниях
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- РИА Новости
«Работа таких центров основана на международных требованиях, которым так или иначе должны соответствовать все», — заявил он.
По его словам, в этих общих для всех документах прописаны минимальные требования, при этом авиакомпании могут их ужесточать в зависимости от своей политики.
Как отметил Форманек, чем строже требования, тем лучше, поскольку это важно для профессионального развития пилотов, позволяет получить какой-то дополнительный опыт.
Ранее заслуженный пилот России Константин Онохин в беседе с ФАН прокомментировал жёсткую посадку самолёта Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» на кукурузном поле в Московской области.