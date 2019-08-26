Инструктор EASA рассказал о работе тренировочных центров в авиакомпаниях

Инструктор Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) Ян Форманек в беседе с «Известиями» рассказал о работе тренировочных центров в авиакомпаниях.

«Работа таких центров основана на международных требованиях, которым так или иначе должны соответствовать все», — заявил он.

По его словам, в этих общих для всех документах прописаны минимальные требования, при этом авиакомпании могут их ужесточать в зависимости от своей политики.

Как отметил Форманек, чем строже требования, тем лучше, поскольку это важно для профессионального развития пилотов, позволяет получить какой-то дополнительный опыт.

Ранее заслуженный пилот России Константин Онохин в беседе с ФАН прокомментировал жёсткую посадку самолёта Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» на кукурузном поле в Московской области.