В МВД Чечни прокомментировали инцидент с поездом из Петербурга

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Глава Линейного управления на транспорте МВД Чечни Али Тагиров прокомментировал сообщения СМИ о том, что неизвестные забросали камнями окна поезда Петербург — Махачкала во время следования состава по территории республики.

«Сообщения о том, что в Чечне бросили камень в окно поезда Петербург — Махачкала, не соответствуют действительности», — цитирует его ТАСС.

Представитель МВД уточнил, что в момент инцидента поезд находился на территории Дагестана.

«Пассажирский поезд №136 тронулся со станции Гудермес в субботу (24 августа. — RT) в 19:12», — уточнил он.

По словам Тагирова, в 20:13 поезд уже пересёк административную границу между Чечнёй и Дагестаном, при этом, согласно итогам проверки МВД, инцидент произошёл в 20:18.

«Пассажир пятого вагона житель Хасавюрта Магомедамин Гаджиев пояснил, что в 20:05 проводник попросил сдать постель в связи с приближением к Хасавюрту, а через 13 минут в окно залетел камень», — сообщил Тагиров.

В результате происшествия пассажир получил незначительные порезы и отказался от медицинской помощи.

Представитель чеченской полиции подчеркнул, что правоохранительные органы обеих республик примут необходимые меры для установления и задержания виновного.

Ранее СМИ сообщали, что один из пассажиров поезда Петербург — Махачкала получил травмы от осколков стекла после того, как неизвестные в Чечне забросали камнями несколько вагонов состава. 

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