МВД проверяет сообщение об избиении мужчины казаками на Кубани
- РИА Новости
«В отдел МВД России по городу Геленджику поступило сообщение о причинении телесных повреждений 30-летнему местному жителю. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку», — заявили в ведомстве.
В связи с произошедшим назначена судебно-медицинская экспертиза, в рамках которой будет определена степень вреда здоровью.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.
Отмечается, что на опубликованном в соцсетях видеоролике группа казаков избивает мужчину.
В июле URA.RU передавало, что в ХМАО возбудили дело по факту массовой драки.