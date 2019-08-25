МВД проверяет сообщение об избиении мужчины казаками на Кубани

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ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщило о начале проверки по сообщению о телесных повреждениях у мужчины, предположительно, нанесённых казаками. Об этом информирует РИА Новости.
МВД проверяет сообщение об избиении мужчины казаками на Кубани
  • РИА Новости

«В отдел МВД России по городу Геленджику поступило сообщение о причинении телесных повреждений 30-летнему местному жителю. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку», — заявили в ведомстве.

В связи с произошедшим назначена судебно-медицинская экспертиза, в рамках которой будет определена степень вреда здоровью. 

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что на опубликованном в соцсетях видеоролике группа казаков избивает мужчину.

В июле URA.RU передавало, что в ХМАО возбудили дело по факту массовой драки.

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